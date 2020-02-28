Восстановление леса в парке «Каменный Бор» начнется в мае

Работы по лесовосстановлению на участке в парке «Каменный Бор» в столице Карелии, где планировалось возвести спортивный объект, проведут в мае 2020 года. Для озеленения территории там планируют высадить около 500 сосен.

По сообщению пресс-службы городской администрации, застройщик, планировавший возвести на этой территории спортивный объект, заплатил в бюджет города восстановительную стоимость - 3,5 млн рублей. Эти средства направят на озеленение парка «Каменный Бор» и других территорий Петрозаводска.

В майской акции смогут участвовать все желающие. Для участников мероприятия также проведут мастер-классы по лесовосстановлению.

«Принято решение о том, что этот участок будет использоваться как зеленая зона, будет восстановлена его буферная функция от автодороги. Для этого и запланированы работы по озеленению»,

- пояснила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

До 1981 года на этом участке добывали камень, затем территория стала зарастать лесом. На участке росли ива, береза, рябина, черемуха и сосна. Средний возраст деревьев – 30-40 лет. По сообщению пресс-службы мэрии, редких видов при обследовании территории выявлено не было.

Напомним, массово рубить деревья начали в парке «Каменный Бор» в середине февраля. Возмущенные горожане обратились в прокуратуру, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру. Согласно первоначальному плану, в парке должны были построить ФОК, однако затем застройщик сообщил о планах постройки там мототрассы. Горожане испугались, что в парке в итоге появится очередной торговый центр.

25 февраля на совещание представителей правительства республики и городских властей было решено, что ни мототрассы, ни ФОКа в районе парка строить не будут.