Запах дыма переполошил жильцов многоквартирного дома в Петрозаводске

27 февраля на территории Карелии было зарегистрировано три пожара. Все они были связаны с горящим мусором.

Первое мусорное огненное происшествие произошло вчера ранним утром в Петрозаводске на улице Инженерной. Люди, проживающие в 9-ти этажном доме, позвонили в пожарно-спасательную службу города Петрозаводска пожаловались на запах дыма.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что очаг возгорания находится в мусоросборной камере. С огнем справились быстро. Эвакуация людей не проводилась, так как в этом необходимости не было.

В результате пожара огнем был уничтожен мусор в мусоросборной камере на площади один квадратный метр. Причина пожара устанавливается.

А уже днем в 14 часов 15 минут петрозаводские пожарные тушили горящий мусор возле жилого дома на Лососинском шоссе. В результате пожара огнем был уничтожен мусор на площади 10 квадратных метров.

Огненная мусорная эпопея для карельских пожарных закончилась вечером. В 21 час 35 минут по неустановленной пока причине в городе Сегежа на проезде Бумажников у дома загорелся металлический контейнер. В результате пожара был уничтожен мусор на площади один квадратный метр.