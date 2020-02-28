Выходные: Огненное шоу, Масленица, лыжи и театральная премьера

В пятницу, 28 февраля, в 16:00 в Музее ИЗО (пр. К. Маркса, 8) состоится открытие экспозиции карельского художника Дмитрия Поленкова. Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения мастера. Вы сможете насладиться пейзажами нашего северного края, созданными в особой творческой манере художника, опирающейся на традиции русской реалистичной живописи второй половины XIX века (12+).

В 18:00 в малом зале Детской музыкальной школы имени Г. Синисало (ул. Московская, 12) состоится концерт, посвященный Международному дню «Калевалы». Ансамбли кантелистов детской музыкальной школы № 1 имени Г. Синисало и «Kanteletar» Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова, фолк-студия «Artforge» и фолк-группа «Skylark» познакомят слушателей с традиционной музыкой, народными песнями и танцами Карелии и Финляндии, произведениями карельских композиторов. Вход свободный (0+).

В 19:00 в арт-пространстве Agriculture_club пройдет очередной вечер коротких лекций в стиле TED по 20 минут от лучших петрозаводских экспертов «Умная пятница». Поговорят о многом: про литературу, бумажные деньги, дискриминацию музыки и даже понаехавших крякв. Вход 300 рублей, студенческий и пенсионный – 150 (18+).

В 19:00 в Театре кукол Карелии покажут спектакль «KALEVALA.RUны» по мотивам карело-финского эпоса. На этот раз слов в спектакле почти не будет. Основная нагрузка – на действие (12+).

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В субботу, 29 февраля, в 13:00 в главном корпусе ПетрГУ (пр. Ленина, 33) стартует «Экодвор» – яркое мероприятие, мотивирующие делать свою жизнь экологичнее. В его рамках можно будет: бесплатно обменяться вещами и книгами; принять участие в мастер-классах; сдать вторсырье; выпить чаю с домашней выпечкой. А также ожидаются интересные эко-лекции. Вход свободный. Подробнее здесь (12+).

В 16:00 в зале Карельской государственной филармонии (ул. Кирова, 1) пройдет большой праздничный концерт «Величальная Карелии!». В программе принимают участие: ансамбль русской песни «Катюша»; хоровые коллективы «Рябинушка», «Поющие сердца», «Онежская чайка», «Невская волна»; мужской вокальный ансамбль «Роспев»; вокальные группы «Кумушки», «Зоряночка», «Женские истории», «Древляночка». Перед зрителями также выступят ансамбль бального танца «Вдохновение», танцевальный клуб «Калейдоскоп», танцевальный ансамбль «Мозаика», вокально-инструментальный ансамбль «Рассвет», дуэт «Серьга» и др. (6+).

В 18:00 в Художественной галерее «Дом Куклы» им. Татьяны Калининой (наб. Ла-Рошель, 13) пройдет творческий вечер петрозаводского поэта и барда Николая Почтовалова. Прозвучат стихи, песни и размышления. Вход 200 рублей. В подарок каждому гостю – сборник стихотворений «Маленькое одиночество». Можно будет приобрести и другие книги автора (16+).

29 февраля и 1 марта на трассах Нового Лососинного в 20 км от Петрозаводска пройдет 51-й республиканский Народный лыжный праздник. В течение двух дней команды Петрозаводска и районов Карелии будут соревноваться в лыжных гонках – свободным и классическим стилем. С программой лыжных гонок можно ознакомится здесь (0+).

29 февраля и 1 марта в 18:00 в Музыкальном театре Карелии – ПРЕМЬЕРА! Впервые вашему вниманию будут представлены одноактные оперы Джакомо Пуччини в постановке немецкого режиссера Франка Маттуса. «Джанни Скикки» – настоящий бестселлер, полный кипящей жизни и фантастического чувства юмора. Это небольшое произведение пользуется в мире большой популярностью. «Сестра Анжелика» – особенная опера: она написана исключительно для женских голосов (12+).

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В воскресенье, 1 марта, в 11 часов жители и гости карельской столицы пробегут «Километр здоровья». Забег состоится на стадионе «Юность». Принять участие могут все желающие. Участники могут зарегистрироваться онлайн в группе мероприятия в соцсети (0+).

В 12:00 на «Зимних фонтанах» будут есть блины и веселиться! В местечке «развилка» для горожан, любителей лыжных походов, участников зимнего фестиваля и всех, кто предпочитает активный отдых на свежем воздухе, пройдет радостный праздник «Ты прощай, наша Масленица». Праздник продлится до 14:00 (0+).

В это же время пройдет «Широкая Масленица-2020» на площади Кирова. В течение дня, с 12:00 до 16:00, будут проходить конкурсы, забавы, выступать коллективы, работать ярмарка. Пройдет конкурс поваров на самую высокую «блинную горку» и даже попробуют установить рекорд на выпекание самого большого блина России диаметром 220 сантиметра. В программе праздника: «Молодецкие забавы»; «Масленичный столб»; обряд сжигания чучела Масленицы; интерактивные игровые площадки, розыгрыши, конкурсы, призы, угощения блинами и горячим чаем (0+).

В этот же время, в 12:00, будут праздновать Широкую Масленицу и на Комариной тропе (у Онежского комара). Будут веселые конкурсы, песни и хороводы с фольклорным ансамблем «Вольные просторы», огненное шоу и, конечно, чай с блинами. Вход свободный (0+).

В 16:00 в ресторане «Северный» состоится гала-концерт финалистов конкурса «Две звезды». Городской фестиваль семейного творчества определит сильнейшие команды в номинациях «вокал» и «хореография». Каждый юный участник выступает в паре со своим старшим родственником, возраст которого не ограничен. Вход свободный (0+).

В 17:30 перед вечером одноактных опер Пуччини «Джанни Скики» и «Сестра Анжелика» Музыкальный театр Карелии приглашает на нескучную лекцию «Как слушать оперу». Короткие встречи перед спектаклем помогают зрителям лучше понять спектакль и получить от него больше впечатлений. Расскажут об истории этих опер, дадут секретные ключи к разгадке смысла и пониманию музыки шедевров Джакомо Пуччини, поделятся секретами постановки (12+).

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До 29 февраля в Художественной галерее «Дом куклы» имени Татьяны Калининой можно полюбоваться выставкой мастериц студии «Шелковый сад» – «Отыщи в себе радость». На выставке представлено более 70 работ в техниках вышивка лентами, «крестиком», бисером, гладью, а также интерьерные куклы, предметы декора (0+).

До 14:00 29 февраля вы еще успеете заглянуть в Галерею промышленной истории на фотовыставку «Люблю собак, потому что…». И это будет здорово, ведь автор работ, фотограф Елена Прыгаева, завершит ее розыгрышем призов. Принять участие в нем могут все желающие.

Для этого необходимо побывать на выставке, написать, почему вы любите собак, свое имя и положить эту записку в специальный бокс, а главное – обязательно прийти на розыгрыш призов. Главный приз – сертификат на фотопрогулку (0+).

До 15 марта в Городском выставочном зале Петрозаводска работает выставка уникальных репортажных фотографий «Гран-при по-русски». На ней представлены около 500 репортажных снимков российских и советских фотожурналистов – лауреатов и призеров конкурса «World Press Photo» с 1955 по 2019 год. На фотографиях отражена более чем полувековая история нашей страны, показаны различные события, которые происходили в мире в этот период, портреты известных личностей, государственных деятелей, спортивные победы и жизнь обычных людей. Жители и гости Петрозаводска могут посещать выставку бесплатно (12+).

До 1 апреля Музей изобразительных искусств Карелии приглашает детей и взрослых в путешествие по «Миру солнечного детства». В юбилейный год некоторые произведения из фондов музея демонстрируются впервые, а также специально на выставку прибыли работы современных художников из крупных городов нашей страны – Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска и Нижнего Новгорода. На выставке даже можно немного пошалить – попрыгать по нарисованным лужам или разрисовать «музейную стену». Взрослых ждет несколько ностальгических моментов, которые помогут окунуться в воспоминания: забытые учебные годы, веселые посиделки с друзьями и шумные спортивные состязания (0+).

Веселых и насыщенных выходных!

Главное фото: https://ognivgorode.ru/