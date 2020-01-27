27 января 2020, 21:55
Общество

27 января: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Петрозаводск попал в топ-5 городов для патриотического туризма. Эксперты оценивают сутки проживания в карельской столице в восемь тысяч рублей.

Внедорожник сбил выбежавшую на дорогу женщину в Олонецком районе. 69-летней пострадавшей в аварии в поселки Ильинский оказали медицинскую помощь.

В Петрозаводске найдено точное место могилы Чарльза Гаскойна. Петрозаводский учитель нашел место захоронения одного из самых известных в Европе промышленников.

Ртутьсодержащие отходы нашли на помойке в Петрозаводске. Нарушители норм и требований природоохранного законодательства будут привлечены к административной ответственности.

Жительницу Питера будут судить за обман карельских пенсионеров. Женщина, представляясь инспектором пожарной службы, продавала людям ненужные приборы по завышенным ценам.

Стало известно, кто возглавил центр скорой медицинской помощи. Кадры из Республики Бурятии делают карьеру в Карелии.

Заболевший пневмонией медвежонок Кузя из Карелии поправился. В центре спасения надеются, что болезнь прошла без последствий и осложнений и медвежонок  быстро догонит по развитию своих сородичей.

В Петрозаводске набирают волонтеров для гиперборейского карнавала. Заявку на вступление в команду волонтеров можно подать на портале «Добровольцы России» до 30 января.

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