27 января: главные видео, фото и новости дня

— Петрозаводск попал в топ-5 городов для патриотического туризма. Эксперты оценивают сутки проживания в карельской столице в восемь тысяч рублей.

— Внедорожник сбил выбежавшую на дорогу женщину в Олонецком районе. 69-летней пострадавшей в аварии в поселки Ильинский оказали медицинскую помощь.

— В Петрозаводске найдено точное место могилы Чарльза Гаскойна. Петрозаводский учитель нашел место захоронения одного из самых известных в Европе промышленников.

— Ртутьсодержащие отходы нашли на помойке в Петрозаводске. Нарушители норм и требований природоохранного законодательства будут привлечены к административной ответственности.

— Жительницу Питера будут судить за обман карельских пенсионеров. Женщина, представляясь инспектором пожарной службы, продавала людям ненужные приборы по завышенным ценам.

— Стало известно, кто возглавил центр скорой медицинской помощи. Кадры из Республики Бурятии делают карьеру в Карелии.

— Заболевший пневмонией медвежонок Кузя из Карелии поправился. В центре спасения надеются, что болезнь прошла без последствий и осложнений и медвежонок быстро догонит по развитию своих сородичей.

— В Петрозаводске набирают волонтеров для гиперборейского карнавала. Заявку на вступление в команду волонтеров можно подать на портале «Добровольцы России» до 30 января.