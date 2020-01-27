Дерзкий макияж Пугачевой восхитил поклонников певицы

Алла Пугачева решила поэкспериментировать с ярким макияжем, примерив на себя необычный образ. Для его создания певица вооружилась красной помадой и тенями темного цвета.

Пока 43-летний Максим Галкин находится на гастролях в Тасмании, его супруга решила немного похулиганить и заодно с утра порадовать фанатов. Алла Борисовна надела красный наряд, сделала объемную укладку, смоки-айс и накрасила губы алой помадой, сообщает Cosmopolitan.

Свой эффектный образ Примадонна запечатлела на фото и показала подписчикам. «С утра? Губы красные? Берегись! Опасна я», - написала Пугачева.

Звезды шоу-бизнеса не смогли устоять от хвалебных и ироничных комментариев. «Вау! Секси-ротик! Алла Борисовна, украдут!» - заявила певица Наташа Королева. «Любим и опасную, и синюю, и красную», - написала актриса и телеведущая Эвелина Бледанс.

Поклонники отметили, что Алла Борисовна выглядит всё моложе. «Всегда самая модная и современная», «Алла Борисовна даже в молодости так хорошо не выглядела, как сейчас. Восхищаюсь!», «Пример для многих! Всем бы так выглядеть в ее возрасте», «Роковая женщина! Красавица!» - прокомментировали селфи подписчики звезды.