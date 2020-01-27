27 января 2020, 20:06
Общество

Россиян попросили не паниковать из-за вспышки коронавируса

Доктор Мясников уверен, что слухи об опасности новой мутации вируса сильно преувеличены

Представитель известной врачебной династии Александр Мясников успокоил жителей страны, паникующих из-за вспышки коронавируса. Телеведущий заявил, что внимание СМИ к коронавирусу выгодно коррупционерам из международных организаций, сообщил портал Nation News.

Доктор вспомнил похожие вспышки коронавируса в Китае, которые были отмечены в нулевых. Тогда было заражено порядка трехсот человек. На предотвращение эпидемии международные и национальные организации потратили 100 миллиардов долларов.

«Поэтому китайские ученые, исследовав геном этой новой мутации, так этот вирус и назвали: новый коронавирус - 2019. Первая вспышка острых вирусных пневмоний, вызванных коронавирусом летучих мышей и милых животных под названием вивьеры, также началась в Китае в 2002 и довольно быстро распространилась по миру, отметившись в 25 странах»,

- отметил врач. 

Мясников не исключил возможность инфекционной катастрофы, но отметил, что в настоящее время она невозможна. Он призвал общественность не паниковать, добавив, что «шумиха» в СМИ выгодна коррупционерам. 

«Понятно, что кто-то воспринял новый коронавирус как подарок судьбы – предыдущая эпидемия заглохла годы назад! Ищите тех, кому это выгодно»,  - считает специалист.

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