Россиян попросили не паниковать из-за вспышки коронавируса

Представитель известной врачебной династии Александр Мясников успокоил жителей страны, паникующих из-за вспышки коронавируса. Телеведущий заявил, что внимание СМИ к коронавирусу выгодно коррупционерам из международных организаций, сообщил портал Nation News.

Доктор вспомнил похожие вспышки коронавируса в Китае, которые были отмечены в нулевых. Тогда было заражено порядка трехсот человек. На предотвращение эпидемии международные и национальные организации потратили 100 миллиардов долларов.

«Поэтому китайские ученые, исследовав геном этой новой мутации, так этот вирус и назвали: новый коронавирус - 2019. Первая вспышка острых вирусных пневмоний, вызванных коронавирусом летучих мышей и милых животных под названием вивьеры, также началась в Китае в 2002 и довольно быстро распространилась по миру, отметившись в 25 странах»,

- отметил врач.

Мясников не исключил возможность инфекционной катастрофы, но отметил, что в настоящее время она невозможна. Он призвал общественность не паниковать, добавив, что «шумиха» в СМИ выгодна коррупционерам.

«Понятно, что кто-то воспринял новый коронавирус как подарок судьбы – предыдущая эпидемия заглохла годы назад! Ищите тех, кому это выгодно», - считает специалист.