В Петрозаводске набирают волонтеров для гиперборейского карнавала

Карельский центр развития добровольчества проводит набор волонтеров-аниматоров, которые станут одними из главных действующих лиц карнавала «Сто символов Карелии». От желающих поработать на зимнем празднике требуется позитивный настрой и активная жизненная позиция.

В традиционном шествии Международного зимнего фестиваля «Гиперборея» примут участие образовательные учреждения (школы, вузы, техникумы, колледжи, учреждения дополнительного образования), предприятия, творческие профессиональные и любительские коллективы, национально-культурные объединения, сообщает пресс-служба мэрии.

Волонтеры из разных районов Карелии помогут в построении колонн и создании атмосферы праздника. Их основная задача - координация участников шествия, активизация зрителей во время карнавала и у сцены - в момент выступления артистов в зависимости от происходящего действия.

Требования к волонтерам: коммуникабельность, активность, позитивный настрой, внимательность. Заявку можно подать до 30 января на портале «Добровольцы России».