Заболевший пневмонией медвежонок Кузя из Карелии поправился

Медвежонку Кузе из Лахденпохского района, чья мать покинула берлогу из-за теплой зимы, удалось справиться с пневмонией. Информация появилась в группе «Центр спасения медвежат-сирот».

«Кузя, этот маленький медвежий детеныш, проявил завидное упорство и тягу к жизни! Во время болезни он не мог самостоятельно есть, плохо спал, плохо дышал, потерял более 10% веса и весил всего 600 граммов»

- говорится в сообщении группы.



Сейчас медвежонок проявляет активность и набирает вес. По данным на 25 января, Кузя весил один килограмм.

В центре спасения надеются, что болезнь прошла без последствий и осложнений и медвежонок быстро догонит по развитию своих сородичей.

Как мы сообщали ранее, двое из трех медвежат, которых спасли карельские лесники в Лахденпохском районе, прибыли в Центр спасения медвежат-сирот, расположенный в Тверской области. Это уникальное учреждение, специалисты которого выхаживают оставшихся без матери детенышей и возвращают их в дикую природу. Пневмония могла развиться из-за того, что медвежата некоторое время пробыли в берлоге без медведицы.

В Минприроды ранее заявили, что медведица опасности для людей не представляет – через некоторое время она должна залечь в другом месте.