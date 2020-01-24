У карельских медвежат-сирот диагностировали пневмонию

Медвежата из Лахденпохского района, чья мать покинула берлогу из-за аномально теплой зимы, серьезно больны. Как сообщил Центр спасения медвежат-сирот, где сейчас находятся косолапые уроженцы Карелии, у малышей пневмония.

Такой пост опубликовал Центр спасения медвежат-сирот в интернете:

«К сожалению, наши подозрения на развитие пневмонии у медвежат из Карелии, которым мы дали имена Карел и Кузя, подтвердились. При поступлении малышам было всего около 7-9 дней, весили они немногим более 700 г. Поначалу Кузя вел себя активно и хорошо ел, а вот Карел отказывался от еды. Но через два дня ситуация радикально изменилась: Карел начал активно есть и набирать вес, а состояние Кузи стало стремительно ухудшаться – все-таки пневмония...»

Как мы сообщали ранее, двое из трех медвежат, которых спасли карельские лесники в Лахденпохском районе, прибыли в Центр спасения медвежат-сирот, расположенный в Тверской области. Это уникальное учреждение, специалисты которого выхаживают оставшихся без матери детенышей и возвращают их в дикую природу.

Пневмония могла развиться из-за того, что медвежата некоторое время пробыли в берлоге без медведицы.

В Минприроды ранее заявили, что медведица опасности для людей не представляет – через некоторое время она должна залечь в другом месте.

Фото https://orphan-bear.org/