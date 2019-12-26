26 декабря: главные новости, фото и видео дня

— Инвалид чуть не сгорел в своей квартире на севере Карелии. Пожар едва не унес жизнь кемлянина с ограниченными возможностями здоровья.

— Петрозаводчанка выпустила кулинарную книгу с собственными рецептами. Елизавета Романова поделилась с читателями портала «Петрозаводск говорит» рецептами праздничной выпечки.

— Следком Карелии проводит проверку по факту избиения девушки-инвалида. В Сегеже истязатели снимали избиение жертвы на видео, сопровождая происходящее циничными комментариями.

— ГИБДД разыскивает водителя, сбившего пешеходов на улице Чапаева. Сотрудники госавтоинспекции прокомментировали аварию с пострадавшими и скрывшимся автомобилистом.

— Водитель, насмерть сбивший женщину, находится под присмотром врачей. Подозреваемого в смертельной аварии на проспекте Александра Невского оставили в медучреждении.

— История с «Невским пассажем»: приставы проиграли очередной суд. После Нового года жильцы дома №30 по проспекту Александра Невского собираются подавать иск на бездействие сотрудников УФССП по Республики Карелия.

— Дети из Петрозаводска снялись в шоу на «Первом канале». Юные танцоры из клуба «Рэгтайм» появятся на экранах в шоу Максима Галкина 1 января.

— Водитель УАЗа пил десять дней подряд перед смертельным ДТП в Петрозаводске. Мужчина, сбивший насмерть женщину в карельской столице, находится под присмотром врачей.

— Объявлено время работы троллейбусов Петрозаводска 31 декабря и 1 января. Троллейбусы четырех маршрутов карельской столицы к 22 часам 31 декабря завершат свою работу.

— Умерла народная артистка СССР Галина Волчек. 24 декабря Волчек госпитализировали в Москве с воспалением легких.