ГИБДД разыскивает водителя, сбившего пешеходов на улице Чапаева

Водителя, сбившего молодого человека и девушку вчера на улице Чапаева, разыскивают сотрудники ГИБДД. Об этом сообщается в сводке Госавтоинспекции, которая вышла сегодня утром:

«В 16:47 в районе дома № 17 по улице Чапаева неустановленный водитель автомобиля «Тойота Камри» совершил наезд на двух пешеходов – 20-летнюю девушку и 25-летнего мужчину, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы получили травмы. Личность водителя устанавливается».

Накануне из соцсетей стало известно о том, что человек за рулем автомобиля скрылся с места аварии сразу после наезда на горожан. Пешеходы, пострадавшие в ДТП, рассказали об обстоятельсвах произошедшего.

Кроме того, еще одна авария с участием пешехода и внедорожника «УАЗ Патриот» произошла вчера в 12:09 на проспекте Александра Невского. Автомобиль двигался в сторону Комсомольского проспекта. У дома №73 водитель УАЗа сбил пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм 48-летняя женщина скончалась.