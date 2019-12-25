Водитель сбил пешеходов на улице Чапаева

Очередная авария произошла сегодня в час пик на оживленной магистрали карельской столицы - улице Чапаева. По информации карельского МЧС, водитель автомобиля неустановленной марки совершил наезд на пешеходов в 16:53.

«25.12.2019 года в 16:53 пожарно-спасательное подразделение г. Петрозаводска (2 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (наезд автомобиля на двух пешеходов) по адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапаева у д. 17. Информация о пострадавших уточняется»,

- сообщается в сводке ведомства.

Информация о произошедшей аварии появилась в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Третий раз за неделю ДТП на Чапаева - Фурманова. Сбили пешеходов, судя по всему. Две скорые, ГИБДД»,

- сообщил очевидец.

На его сообщение откликнулся пешеход, поневоле ставший участником дорожно-транспортного происшествия. Он рассказал, что водитель поспешил скрыться с места аварии сразу после наезда:

«Дабы закрыть все обсуждения, я являюсь пешеходом, мы переходили дорогу с моей сестрой, убедившись, что нас пропускает автомобиль, т.к. он оттормозился, начали переходить, после чего, он по непонятным мне причинам совершил наезд и скрылся с места ДТП».

К дискуссии присоединилась и второй пешеход.

«Две скорые, ушибы, сотрясение»,

- ответила девушка на вопросы участников группы.

Напомним, еще одна трагическая авария с участием пешехода и внедорожника «УАЗ Патриот» произошла сегодня в 12:09 на проспекте Александра Невского. Автомобиль двигался в сторону Комсомольского проспекта. У дома №73 водитель УАЗа сбил пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм 48-летняя женщина скончалась.

«С участием пешеходов в республике происходит каждое четвертое ДТП, и в результате полученных травм, наступает практически каждая седьмая смерть. С начала года в 172 автонаездах погибли 12 пешеходов, 166 получили травмы (в том числе 43 ребенка)»,

- рассказали в ГИБДД.

Чаще всего трагичные последствия наступают в результате нарушений (неосмотрительности) самих пешеходов – в 63 ДТП 9 пешеходов погибли и 57 получили различные травмы.

На пешеходном переходе водители совершили порядка 50 наездов на пешеходов, в результате ДТП пострадали 55 человек.