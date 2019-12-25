Находящийся под стражей мужчина ударил своего конвоира

Заключенный ударил своего конвоира и теперь может сесть на срок до 5 лет. В отношении мужчины Следственным отделом по городу Петрозаводск возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, сообщается на сайте Следкома.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в учреждении Федеральной службы исполнения наказания, во время конвоирования сначала отказался выполнить законные требования сотрудников учреждения, а затем ударил одного из них.

В Следкоме добавили, что в 2019 году за совершение подобного преступления одному осужденному судом назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, в отношении другого уголовное дело рассматривается в суде.