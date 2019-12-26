26 декабря 2019, 07:35
Инвалид чуть не сгорел в своей квартире на севере Карелии
Пожар едва не унес жизнь кемлянина с ограниченными возможностями здоровья
Вчера вечером в 17 часов 35 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Кемь поступило сообщение о пожаре в квартире 5-ти этажного жилого дома на улице Кирова.
Не прошло и трех минут, как пожарные уже были на месте происшествия, но помощь профессионалов не потребовалась. С огнем подручными средствами справились очевидцы пожара до прибытия сотрудников экстренной службы.
В результате пожара в квартире, где проживает инвалид, огнем были повреждены постельные принадлежности на площади один квадратный метр.
По предварительным данным специалистам мужчина чуть не погиб из-за неосторожного обращения с огнем.
Сейчас по происшествию проводится проверка.