25 февраля: главные видео, фото и новости дня

– Агрессивный мужчина разбил лобовое стекло в автомобиле петрозаводчанки. Жительница карельской столицы ищет очевидцев инцидента с неадекватным пешеходом, набросившимся на машину.

– Троих мужчин сняли со льда Онежского озера в Петрозаводске. Горожане решили прогуляться по замерзшему Онего, забыв о запрете МЧС.

– Пожилой мужчина пропал в Петрозаводске. Полиция просит помощи горожанин в поиске пенсионера.

– Упавшее дерево повредило крышу жилого дома в Петрозаводске. Ствол упал прямо на двухэтажное деревянное здание: пострадала кровля.

– Мужчина избил врача в больнице Петрозаводска. Медику пришлось вызвать полицию, чтобы утихомирить разбушевавшегося горожанина.

– Петрозаводчан угостят блинами на Масленицу. Гостей праздника 1 марта ждут традиционные забавы, масленичный столб, конкурс поваров и концерт.