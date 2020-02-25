25 февраля 2020, 21:55
Общество

25 февраля: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Агрессивный мужчина разбил лобовое стекло в автомобиле петрозаводчанки. Жительница карельской столицы ищет очевидцев инцидента с неадекватным пешеходом, набросившимся на машину.

Троих мужчин сняли со льда Онежского озера в Петрозаводске. Горожане решили прогуляться по замерзшему Онего, забыв о запрете МЧС.

Пожилой мужчина пропал в Петрозаводске. Полиция просит помощи горожанин в поиске пенсионера.

Упавшее дерево повредило крышу жилого дома в Петрозаводске. Ствол упал прямо на двухэтажное деревянное здание: пострадала кровля.

Мужчина избил врача в больнице Петрозаводска. Медику пришлось вызвать полицию, чтобы утихомирить разбушевавшегося горожанина.

Петрозаводчан угостят блинами на Масленицу. Гостей праздника 1 марта ждут традиционные забавы, масленичный столб, конкурс поваров и концерт.

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