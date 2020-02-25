Упавшее дерево повредило крышу жилого дома в Петрозаводске

Многоквартирный дом на улице Володарского в Петрозаводске пострадал от падения дерева: упавший ствол повредил кровлю здания. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Похожий инцидент произошел в субботу, 22 февраля, в столице Карелии во время ежегодного лыжного фестиваля KareliaSkiFest IV. Штормовой ветер свалил 30-метровое дерево в зоне пункта питания участников фестиваля.

К счастью, сотрудники полиции, дежурившие на территории проведения праздника, вовремя услышали треск дерева и оповестили об этом организаторов. Отряд из четырех спасателей МЧС прибыли на место в течение 10 минут.