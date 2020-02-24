Публикуем видео падения дерева на лыжном фестивале KareliaSkiFest

В субботу в Петрозаводске во время ежегодного лыжного фестиваля KareliaSkiFest IV штормовой ветер свалил 30-метровую ель в зоне пункта питания участников фестиваля.

К счастью, сотрудники полиции, дежурившие на территории проведения праздника, вовремя услышали треск дерева и оповестили об этом организаторов. Сначала, чтобы обеспечить безопасность, трещину в дереве стянули стропами с фиксатором и крюками. Потом «лопнувшую» ель притянули стропой с фиксатором к соседней, более молодой и крепкой ели, чтобы удерживать аварийное дерево от сильного раскачивания при порывах ветра. Параллельно шла эвакуация зоны общественного питания и палатки для переодевания. Были вызваны силы МЧС. Отряд из четырех спасателей МЧС прибыли на место в течение 10 минут.

На траектории падении ели проходили три линии электроснабжения, поэтому сотрудниками МЧС было принято решение временно отключить аппаратуру организаторов лыжного фестиваля, во избежание аварийной ситуации при падении дерева и обрыве линий, находящихся под напряжением.

Опасная зона под деревом была эвакуирована за 10 минут. Оставлен на месте был лишь 200-литровый котел с супом лохикейто, предназначенный для питания участников лыжного марафона.

В последующие 5-10 минут после очистки зоны падения штормовой ветер усилился, и дерево, порвав стропы, с треском рухнуло на землю, оборвав только линию освещения зоны парковки, линии электроснабжения уцелели, но были притянутыми деревом к земле.

К счастью, суп лохикейто абсолютно не пострадал! Дерево упало в 40 см от котла, и в последствии все 500 участников были накормлены!

В сложных погодных условиях организаторы фестиваля, сотрудники полиции и МЧС сработали слаженно и оперативно. Никто не пострадал.

На проведении лыжного фестиваля происшествие никак не отразилось. Ну разве что участникам марафона, которые данное событие «пропустили», осиливая 50 км лыжной гонки, было сперва невдомек: куда подевались палатка с их вещами и полевая кухня?

Автор ролика: Артур Гатин.