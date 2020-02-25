Пожилой мужчина пропал в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска разыскивает Владимира Тарасевича, 1956 года рождения, который утром 24 февраля ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение не известно. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Приметы: рост 176 см, волосы темные с сединой, среднего телосложения. Был одет: черная удлиненная куртка, синие брюки, обут в черные ботинки, имел черную шапку с козырьком.

Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, полиция просит незамедлительно их сообщать по номерам телефонов: +7(814-2)755-000, +7-921-224-10-63, +7-981-402-06-14.