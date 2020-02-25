«Лада Приора» улетела в кювет на трассе в Карелии

Очередное ДТП произошло на 407 километре автодороги Вологда - Медвежьегорск.

«В 10:25 водитель автомобиля Лада Приора неправильно выбрал скорость движения при прохождении правого затяжного поворота не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с последующим съездом с дороги в левый по ходу движения кювет»,

- уточняется в сводке ГИБДД.

В результате ДТП в Пудожском районе были травмированы 3 человека - 39-летний водитель и две пассажирки 24 и 18 лет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.