25 февраля 2020, 09:51
«Лада Приора» улетела в кювет на трассе в Карелии
Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением: пострадал владелец машины и две пассажирки
Очередное ДТП произошло на 407 километре автодороги Вологда - Медвежьегорск.
«В 10:25 водитель автомобиля Лада Приора неправильно выбрал скорость движения при прохождении правого затяжного поворота не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с последующим съездом с дороги в левый по ходу движения кювет»,
- уточняется в сводке ГИБДД.
В результате ДТП в Пудожском районе были травмированы 3 человека - 39-летний водитель и две пассажирки 24 и 18 лет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.