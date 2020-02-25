Серьезный пожар в пятиэтажке произошел в Петрозаводске

Субботним вечером 22 февраля в 16 часов 40 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Мичуринской горит квартира в пятиэтажном жилом доме.

Прибывшие к месту вызова пожарные расчеты первым делом приступили к спасению людей, которые находились в опасной зоне. В результате проведенных работ было спасено семь человек, из них трое детей.

После того как жизням людей ничто не угрожало, пожарные приступили к тушению квартиры.

В результате пожара огнем была повреждена квартира на площади 20 квадратных метров.

Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.