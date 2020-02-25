25 февраля 2020, 09:22
Водитель грузовика сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом
Владелец «Газели» не убедился в безопасности маневра: пострадала 87-летняя женщина
Пожилая женщина пострадала от действий петрозаводского водителя: мужчина совершил наезд на 87-летнюю горожанку во время езды задним ходом. Инцидент произошел в понедельник, 24 января, в 11:55 у дома №8 по улице Московской.
Пешеход шла попутно транспортному средству, уточнили в Госавтоинспекции. В результате происшествия женщина была травмирована, пострадавшей оказана медицинская помощь.
Ранее водитель сбил пенсионерку в Олонце: пешеход получила травмы. 77-летняя женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщается в сводке ГИБДД.