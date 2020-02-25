Нетрезвый водитель устроил ДТП в Петрозаводске

Ранним утром 23 февраля нетрезвый водитель устроил аварию на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Дзержинского в Петрозаводске. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как легковой автомобиль выехал с улицы Дзержинского прямо на встречную полосу на проспект. Там и произошло столкновение с фургоном.

Как сообщает сайт dtpptz, водитель легкового автомобиля был пьян. Он был отстранен от управления, автомобиль помещен на штрафстоянку.