25 февраля 2020, 09:20
Происшествия

Нетрезвый водитель устроил ДТП в Петрозаводске

Дорожное происшествие на проспекте Карла Маркса в карельской столице попало в объектив городской камеры наблюдения

Ранним утром 23 февраля нетрезвый водитель устроил аварию на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Дзержинского в Петрозаводске. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как легковой автомобиль выехал с улицы Дзержинского прямо на встречную полосу на проспект. Там и произошло столкновение с фургоном.

Как сообщает сайт dtpptz, водитель легкового автомобиля был пьян. Он был отстранен от управления, автомобиль помещен на штрафстоянку.

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Петрозаводск
проспект Карла Маркса
ДТП
авария
новости петрозаводска
нетрезвый водитель