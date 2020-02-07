07 февраля 2020, 09:57
Водитель сбил пенсионерку в Олонце: пешеход получила травмы
Автомобилист совершил наезд на 77-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу
Пенсионерка пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Олонце. 77-летняя женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщается в сводке ГИБДД.
«В 11:00 в районе дома № 10 по улице Урицкого 66-летний водитель автомобиля «Грейт Волл» совершил наезд на 77-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы, ей оказана медицинская помощь»,
- уточнили в Госавтоинспекции.
Ранее пенсионерка из Петрозаводска пострадала в ДТП с участием китайского внедорожника. Женщину госпитализировали в БСМП.