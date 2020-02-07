Водитель сбил пенсионерку в Олонце: пешеход получила травмы

Пенсионерка пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Олонце. 77-летняя женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщается в сводке ГИБДД.

«В 11:00 в районе дома № 10 по улице Урицкого 66-летний водитель автомобиля «Грейт Волл» совершил наезд на 77-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы, ей оказана медицинская помощь»,

- уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее пенсионерка из Петрозаводска пострадала в ДТП с участием китайского внедорожника. Женщину госпитализировали в БСМП.