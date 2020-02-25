Еще одна девушка-инвалид стала объектом внимания следователей

Следственный комитет по Карелии проводит процессуальную проверку по факту ненадлежащих жилищных условий инвалида-колясочницы.

Следователи проявили интерес к жилищным бедам Олеси Юнттила после того, как к ней приезжала съемочная группа Первого канала, а также после публикаций в СМИ. Подробнее о том, как чиновники несколько лет дурачили инвалида в Пудоже можно прочитать в материале «Мэр просто испарился, хотя был на месте…».

«По данным СМИ девушка проживает в квартире в ненадлежащих жилищных условиях, расположенной в деревянном доме в Пудоже. Дом является аварийным и подлежит расселению. Однако до настоящего времени какого-либо жилья девушке администрацией Пудожского муниципального района не предоставлено»,

- говорится в сообщении следователей.

СК в ходе проверки даст оценку действиям должностных лиц и примет процессуальное решение.

Ранее следователи заинтересовались историей девушки-колясочницы Надежды Шпаковой, которая живет в ненадлежащих жилищных условиях, в квартире, расположенной в аварийном доме в селе Святозеро Пряжинского района.