«Мэр просто испарился, хотя был на месте…»

Олесе Юнттила тридцать лет, она колясочница с 18-летнего возраста (признана инвалидом в 10 лет) и поэтому имеет право на соответствующие ее проблеме жилищные условия. Однако все ее усилия добиться реализации своего права ни к чему не привели, только довели пудожанку до серьезного нервного срыва…

В поисках поддержки девушка куда только не обращалась. И вот – сработало. В Пудож приехала съемочная группа из Москвы, об этом визите Олеся рассказала на своей странице в соцсети.

«14 февраля ко мне приезжали с первого канала, чтобы помочь разобраться с администрацией, в частности, с мэром А. В. Ладыгиным. Я долго не хотела вмешивать сюда телевидение и никак не планировала сниматься, потому что стеснялась и не верила во всё это, но другого варианта просто не было больше, так как устала бороться с беззаконием нашей местной власти»,

– рассказывает Олеся.

Инвалидом по болезни девушка стала в десять лет. Она рассказала, что у нее ювенильный ревматоидный артрит, коксартроз тазобедренных суставов и куча сопутствующих заболеваний. На вопрос, можно ли ей помочь, ответ был таким: «Я думаю, уже нельзя помочь, мне оперировали одно колено и один тазобедренный сустав, установили эндопротез, но когда в 2018 году я приехала в Питер на очередную операцию по замене сустава, меня можно сказать послали на три буквы… Сказали что толку не будет от операции, на ноги я не встану, поэтому не стала мучить себя и делать операцию, так как те суставы, что сделали, болят сильнее других. Боли у меня постоянные во всех суставах, коленки не разгибаются из-за контрактуры. Причина в том, что в 2007 операцию сделали неправильно…»

В этом злополучном доме Олеся живет с 2002 года, а в 2014 его признали аварийным. Семья переехала в Пудож из Колодозера, когда стало понятно, что девочке постоянно нужна медицинская помощь. Постройка 50-х годов уже тогда была не в лучшем состоянии, а впоследствии выяснилось, что дом был поставлен на болоте, где раньше клюкву собирали. Сейчас фундамент провалился, стены и полы перекошены, просела печка, сырость и плесень…

«Я стояла в очереди как инвалид, в отдельном списке, – пишет девушка далее. – Но как только занялась этим вопросом серьёзно, в 2017 году, начались непонятные дела, меня подчистили из архива, как только я сказала мэру, что буду обращаться в прокуратуру, чтобы получить вне очереди жильё. Я была 20-й в очереди как инвалид, а оказалась вообще не у дел - 784-й, вместе с моим отцом, сестрой и её детьми…»

Работник местной прокуратуры помог Олесе составить заявление в суд, состоялись три заседания, на которые из Пудожской администрации никто не явился. «Козыряли списком закона за 2012-й год, который на тот момент не имел никакого отношения к моей ситуации, но так как я простой человек, думали меня просто обдурить…». Девушка имеет в виду то, что администрация предоставила в суд устаревший список заболеваний, при которых инвалидам положено жилье, где отсутствовал ее диагноз. Новый перечень, где есть болезнь Олести, суды почему-то не принимали…

Далее Олеся рассказывает, что из-за всей этой ситуации даже лечилась антидепрессантами. Спустя год, когда ей стало получше, девушка обратилась на все телеканалы, но откликнулся только Первый…

«И мне абсолютно все равно, если кто будет меня осуждать, я сильная и добьюсь всего, что мне положено по закону»,

– уверенно заявляет пудожанка.

Отвечать перед телекамерой за происходящее на вверенной ему территории глава администрации Пудожского района Ладыгин, которого губернатор Парфенчиков прошлым летом назвал одним из лучших в Карелии управленцев, не захотел. «Наш замечательный мэр Ладыгин А.В. просто куда-то испарился, как только меня затянули на третий этаж администрации, хоть и был на месте, как нам сказали на вахте», – прокомментировала этот поступок Олеся.

С телевизионщиками разговаривал заместитель мэра, который пообещал в течение месяца решить вопрос с жильем для Олеси Юнттила. «Пишу сюда не ради славы, а чтобы люди знали, что всего можно добиться, это лишь первый шаг, который я сделала, - пообещала на своей стене ВКонтакте девушка. – Можете писать мне, и я всем отвечу и помогу советом, потому что в таком деле нужна поддержка».

У Олеси была мечта после окончания 11 классов поступить в Петрозаводский университет и получить образование юриста или психолога. Но после школы болезнь не дала ей продолжить обучение. Занимается удаленными продажами косметики, а когда устроилась диспетчером в такси – ее обманули и не рассчитались за работу.

Пенсия в 13 500 рублей не дает возможности полноценно обеспечивать себя лекарствами и витаминами – примерно половина социального ежемесячного пособия уходит на аптеку. Никому не пожелаешь таких проблем. Обращалась через соцсеть за помощью Олеся и к Парфенчикову – когда он выдвигался на губернатора. Девушка написала, что будет за него голосовать, и ответ пришел сразу: со страницы кандидата запросили ее координаты. После выборов Олеся снова написала, напомнила, что ждет помощи. Ее занесли в «черный список»…

– Мне очень хочется помогать людям, попавшим в сложные жизненные ситуации, – сказала Олеся. – Пусть у меня недостаточно образования, но есть опыт и упорство. Да и времени на это достаточно…

Татьяна Смирнова,

"Отражение. Карелия"