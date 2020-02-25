Суд обязал УКС выплатить 138 миллионов за дома для переселенцев

Управление капитального строительства Карелии должно выплатить компании «Дальпитерстрой» долг по двум госконтрактам на строительство домов по программе расселения аварийного фонда.

Арбитражный суд Карелии взыскал в пользу ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» 125 миллионов 96 тысяч задолженности и 13 миллионов 97 тысяч задолженности по двум госконтрактам, плюс 200 тысяч расходов по госпошлине. О решении суда сообщает издание «Вести Карелия».

Речь идет о контрактах, заключенных в августе 2016 года. Подрядчик был обязан подготовить проектную документацию и построить дома для переселенцев. Фирма обратилась в суд с требованием об оплате выполненных работ.

По сообщению суда, управление не представило доказательства, подтверждающие, что подрядчик выполнил работы в меньших объемах или с ненадлежащим качеством.