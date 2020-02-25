Первый психологический киноклуб откроется в Петрозаводске

Сегодня в 19.00 в кинотеатре «Премьер» открывается киноклуб «Имаго». Ведущая киноклуба - психотерапевт, психоаналитик, преподаватель Петрозаводского госуниверситета Екатерина Базарова. Это будет первый психологический киноклуб в нашем городе, сообщает официальный Интернет-портал республики.

Имаго в психологии - это психический образ, несущий бессознательные содержания. Имаго в «Премьере» - это дискуссионный клуб, посвященный пониманию себя и других через кинематографические образы. Это о наших различных, иногда малопонятных и совсем неожиданных гранях многосложной психики. Будут представлены разные фильмы: новые, старые, российские, советские, зарубежные.

Первым фильмом кинопоказа выбран фильм «Последний дюйм», который был создан в 1958 году режиссерами Теодором Вульфовичем и Никитой Курихиным по одноименному рассказу Джеймса Олдриджа. Снятый в узком зазоре времени конца 1950-х - начала 1960-х, он не мог быть создан ни в какое иное время. Фильм идет полтора часа, а затем полчаса будет длиться дискуссия.