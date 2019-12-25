25 декабря: главные видео, фото и новости дня

— Расписание поездов через Петрозаводск серьезно изменится в праздники. Вводятся дополнительные поезда на новогодние праздники, но некоторые составы будут отменены.

— Стало известно, как будут работать поликлиники в новогодние праздники. 1, 2 и 7 января поликлиники в Петрозаводске будут работать по режиму праздничного дня.

— Трупы убитых человеком собак нашли в Карелии. Полиция проводит проверку по факту обнаружения тел животных.

— Семь катков для активного отдыха зальют в Петрозаводске. Публикуем адреса ледовых площадок, где можно будет бесплатно покататься на коньках.

— Найденная на улице девочка может встретить Новый год в приемной семье. Ребенка, который находится в центре помощи детям, пока не вернули матери.

— Водитель, насмерть сбивший женщину, отправлен на медэкспертизу. Сотрудников Госавтоинспекции смутило неадекватное поведение подозреваемого в трагическом ДТП.

— Водитель сбил пешеходов на улице Чапаева. Соцсети: человек за рулем автомобиля скрылся с места аварии сразу после наезда на горожан.