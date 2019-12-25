Стало известно, как будут работать поликлиники в новогодние праздники

В Минздраве республики рассказали о работе петрозаводских поликлиник в дни празднования Нового года и Рождества.

Сообщается, что 1, 2 и 7 января поликлиники в Петрозаводске будут работать по режиму праздничного дня с обслуживанием вызовов на дому участковыми терапевтами и педиатрами до 16 часов.

3, 4, 5, 6 и 8 января – по режиму праздничного дня с обслуживанием вызовов на дому участковыми терапевтами и педиатрами до 16 часов, с организацией при необходимости дежурных терапевтических и педиатрических приемов.

Также утвержден график работы врачей-специалистов учреждений здравоохранения.

2 января

Городская поликлиника №1 по адресу: пр. Лесной, 40

Городская детская поликлиника №2 по адресу: ул. Ровио, 13

3 и 6 января

Городская поликлиника №4 (педиатрическое и взрослое отделения) по адресу: ул. Нойбранденбургская,1

Женская консультация Родильного дома им. К.А. Гуткина (прием гинекологических пациенток)

4 января

Городская поликлиника №2 по адресу: ул. Володарского, 14

Поликлиника Детской республиканской больницы по адресу: ул. Парковая, 58

5 января

Городская поликлиника №1 по адресу: ул. Свердлова, 20

Городская детская поликлиника №1 по адресу: пр. Октябрьский, 58

8 января

Городская поликлиника №3 по адресу: Первомайский, 28

Городская детская поликлиника №1 по адресу: пр. Октябрьский, 58.