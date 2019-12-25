Стало известно, как будут работать поликлиники в новогодние праздники
В Минздраве республики рассказали о работе петрозаводских поликлиник в дни празднования Нового года и Рождества.
Сообщается, что 1, 2 и 7 января поликлиники в Петрозаводске будут работать по режиму праздничного дня с обслуживанием вызовов на дому участковыми терапевтами и педиатрами до 16 часов.
3, 4, 5, 6 и 8 января – по режиму праздничного дня с обслуживанием вызовов на дому участковыми терапевтами и педиатрами до 16 часов, с организацией при необходимости дежурных терапевтических и педиатрических приемов.
Также утвержден график работы врачей-специалистов учреждений здравоохранения.
2 января
Городская поликлиника №1 по адресу: пр. Лесной, 40
Городская детская поликлиника №2 по адресу: ул. Ровио, 13
3 и 6 января
Городская поликлиника №4 (педиатрическое и взрослое отделения) по адресу: ул. Нойбранденбургская,1
Женская консультация Родильного дома им. К.А. Гуткина (прием гинекологических пациенток)
4 января
Городская поликлиника №2 по адресу: ул. Володарского, 14
Поликлиника Детской республиканской больницы по адресу: ул. Парковая, 58
5 января
Городская поликлиника №1 по адресу: ул. Свердлова, 20
Городская детская поликлиника №1 по адресу: пр. Октябрьский, 58
8 января
Городская поликлиника №3 по адресу: Первомайский, 28
Городская детская поликлиника №1 по адресу: пр. Октябрьский, 58.