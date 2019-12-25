Колдунью из Карелии осудили за «снятие порчи» и обряд «очищения»

В Твери состоялся суд над жительницей Карелии, «снимавшей порчу». Женщину осудили по статье «мошенничество». Об этом говорится в материалах дела на Заволжском районном суде.

Жертвой предприимчивого экстрасенса стала доверчивая местная жительница. В прошлом году чародейка убедила женщину, что на нее и ее дочь наложена порча, и предложила свою помощь. Проклятие она сняла за 25 тысяч рублей, также она попросила передать для обряда «очищения» золотые украшения.

Мошенница скрылась с деньгами и украшениями, причинив ущерб в 136 тысяч рублей. Впоследствии ее отыскали. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно.