Петрозаводчане смогут отправить бесплатную открытку в любую точку мира

У петрозаводчан и гостей карельской столицы появилась возможность отправить бесплатную оригинальную открытку на карельском языке в любую точку мира. Об этом сообщает администрация города.

28 декабря на Рождественской ярмарке будет работать пункт посткроссинга: каждый желающий сможет отправить открытки своим близким и друзьям прямо с праздника. В павильоне «Почты России» гостей ярмарки встретит почтмейстер, который поможет правильно заполнить отправления и расскажет о почте Карелии, которая в январе отпразднует 235-летний юбилей.

Напомним, торжественное открытие Рождественской ярмарки состоится в субботу, 28 декабря, в 12 часов. В этот день гостей ждет концертно-развлекательная программа «Фабрика чудес». На сцену выйдут цирковые артисты, вокальные группы и сольные исполнители, а также кубинец Пабло с зажигательной зумбой и другие творческие коллективы города. Все праздничные дни будут проходить анимационные программы и мастер-классы. В 20 домиках можно будет приобрести товары местных производителей. Торжественная церемония закрытия Рождественской ярмарки состоится 7 января.