Суд отправил телефонного террориста в колонию общего режима

Петрозаводский городской суд вынес приговор в отношении ранее судимого мужчины за заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах.

Как говорится в материалах суда, в сентябре 2018 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил в полицию о готовящихся взрывах в БСМП, а также в одном из жилых домов Петрозаводска.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.