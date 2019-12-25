25 декабря 2019, 09:56
Общество

Суд отправил телефонного террориста в колонию общего режима

Пьяный мужчина сообщил в полицию о бомбе в БСМП и в одном из жилых домов Петрозаводска

Петрозаводский городской суд вынес приговор в отношении ранее судимого мужчины за заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах.

Как говорится в материалах суда, в сентябре 2018 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил в полицию о готовящихся взрывах в БСМП, а также в одном из жилых домов Петрозаводска.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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петрозаводский городской суд