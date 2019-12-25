В Минздраве рассказали, как будут работать поликлиники на праздниках

Жителям столицы Карелии рассказали, как поликлиники будут осуществлять прием населения на новогодних праздниках. Уже издан приказ о медицинском обеспечении населения с 1 по 8 января 2020 года, сообщает Министерство здравоохранения.

1, 2 и 7 января петрозаводские поликлиники будут работать по режиму праздничного дня с обслуживанием вызовов на дому участковыми терапевтами и педиатрами до 16.00 часов.

3, 4, 5, 6 и 8 января – по режиму праздничного дня с обслуживанием вызовов на дому участковыми терапевтами и педиатрами до 16.00 часов, с организацией при необходимости дежурных терапевтических и педиатрических приемов.

Приказом утвержден также график работы врачей специалистов учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную первичную медико-санитарную помощь жителям Петрозаводска в праздничные дни.

2 января - городская поликлиника №1 по адресу: пр. Лесной, 40, городская детская поликлиника №2 по адресу: ул. Ровио, 13;

3 и 6 января - городская поликлиника №4 (педиатрическое и взрослое отделения) по адресу: ул. Нойбранденбургская,1, женская консультация Родильного дома им. К.А. Гуткина (прием гинекологических пациенток);

4 января- городская поликлиника №2 по адресу: ул. Володарского, 14; поликлиника Детской республиканской больницы по адресу: ул. Парковая, 58;

5 января - городская поликлиника №1 по адресу: ул. Свердлова, 20, городская детская поликлиника №1 по адресу: пр. Октябрьский, 58;

8 января - городская поликлиника №3 по адресу: Первомайский, 28; городская детская поликлиника №1 по адресу: пр. Октябрьский, 58.