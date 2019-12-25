Новые автомобили скорой помощи закупили для района Карелии

Два новых автомобиля закупили для ГБУЗ «Межрайонная больница №1» Муезерского района. О пополнении автопарка медучреждения рассказали в карельском правительстве.

«Заместитель главного врача по Муезерскому району Виктор Старовойтов и заведующая Муезерской больницей Юлия Никонова вручили ключи от новой машины коллективу Лендерской врачебной амбулатории. Автомобиль санитарного класса «Б» смонтирован на платформе «УАЗ Патриот», полностью оснащён необходимым медицинским оборудованием и изделиями, лекарственными препаратами и санитарными укладками для оказания экстренной медицинской помощи гражданам. Водители и медицинский персонал амбулатории сразу оценили по достоинству комфорт и удобство полученной техники, особенно при транспортировке пациентов. В зону обслуживания данной машины будут входить, помимо Лендер, ещё два других посёлка – Мотко и Кимоваара. И в этот же день из Петрозаводска в Муезерскую больницу прибыл автомобиль класса «Б». Он отличается от своего Лендерского «собрата» тем, что собран на базе «ГАЗель NEXT». После постановки на учёт машина поступит в распоряжение Муезерского пункта скорой помощи»,