Дети из многодетных семей поучаствовали в праздничном спектакле

Масштабный детский праздник состоялся в преддверии Нового года в Центре образования и творчества «Петровский Дворец». 370 детей из многодетных и малообеспеченных семей и дети-инвалиды стали участниками праздничного спектакля «Снежная королева».

«Гостей ожидали спектакль «Снежная королева», игровая программа и подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Праздник продолжился игровой программой и встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой. Гости праздника получили новогодние подарки со сладостями»,

- рассказали о детском представлении в мэрии.

Сотрудники горадминистрации выразили признательность детским коллективам, педагогам и специалистам, принявшим участие в организации благотворительного мероприятия.