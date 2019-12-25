Россиянам назвали главные причины новогодних отравлений

Самая опасность Нового года - это неприятные последствия злоупотребления едой и алкоголем, уверены врачи. Главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Чекмарев рассказал о основных причинах острых отравлений.

«Во первых, долгие выходные дни. Большое количество свободного времени является причиной частого употребления алкоголя. Это самая большая проблема - люди не знают, чем себя занять»,

- рассказал Чекмарев в беседе с корреспондентом «Российской газеты».

Вторая причина, по мнению врача, в том, что алкогольные напитки заканчиваются часто ближе к вечеру, а их продают только в определенные часы. Так возникает вероятность того, что люди будут покупать алкоголь либо с рук, либо некачественный.