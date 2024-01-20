200 рублей на пожарную охрану лесхозу: ни в чем себе не отказывай

Главы администраций всех районов Карелии и директора леспромхозов ровно двадцать лет назад собрались, чтобы обсудить накопившиеся вопросы и недовольства друг другом. Журналисты телеканала «Ника Плюс» отправились в Ладвинский лесхоз, чтобы на его примере понять, чем живут такие хозяйства и какой помощи ждут от властей.

Этот лесхоз, как и другие предприятия Карелии той же области, в те годы процветающим назвать было сложно. Техника была уже изношена на 60%. И людей не хватало. В лесничестве Виктора Ермачкова должно было быть как минимум десять лесников, а было только четверо. Работать в лесу не всякому нравилось, да и не всем по плечу такая работа. Тут надо было и молодой лес сажать, и за подросшими деревьями следить, старые и ненужные деревья вырубать, а зрелые для лесопотребителей подготавливать. А чтобы подготовить хотя бы один гектар леса к рубке, лесникам приходилось измерять деревья и проделывать это не менее шестисот раз. Финансирования их деятельности было скудным. Например, на пожароохранную деятельность лесхозу в 2003 году выделили 200 рублей. А ведь лес – это богатство Карелии. Ее деревянные ноги, о которых нам всегда говорили.

Одним из источников дополнительного заработка для лесных предприятий могло бы стать взимание штрафов с тех, кто совершил что-то незаконное на этой территории. Но тогда все эти деньги уходили в распоряжение местных администраций.

«Лесничество, лесхоз проводит большую работу по выявлению и взысканию штрафов. А отдачи от этого нет. А затраты очень большие», - сообщил Виктор Панчин, директор Ладвинского лесхоза. Но можно было понять и районные центры. Они тоже в деньгах не купались. И в денежных поступлениях нуждались не меньше лесхозов.

«Сегодня ресурсная возможность местного самоуправления в выполнении тех обязательств, которые на нее возложены, она очень мизерная. Почти отсутствует. За исключением бюджетной сферы остальная деятельность на территории районов – она полностью не подкреплена ресурсами»,

- пожаловался Юрий Кореньков, глава Вепсской национальной волости.

Подобных споров между лесхозами и администрациями районов было много. Разрешить их и договориться о дальнейшем взаимодействии собрались руководители Управления природными ресурсами, директора предприятий и главы местных самоуправлений. И хотя совместную работу только начали, сразу появились и первые результаты.

«Мы готовы сегодня делиться с нашим лесхозом теми суммами, которые они соберут, - пообещал Юрий Кореньков. – И чем больше они соберут, тем и им, и нам будет лучше. Главное – не допустить этих нарушений, за которые выписываются штрафы. Но если будут штрафы, мы готовы с лесхозами делиться 50 на 50». И если руководитель района мог говорить только за Ладву, то на самом совещании шла речь обо всей Карелии, так что надежда на такие договоренности появилась у всех лесхозов.

В кафе-баре «Кивач» музыканты группы «Револьвер» отыграли концерт, и заявили, что в последний раз презентуют свою программу из альбома «Жизнь удалась».

Студийные записи группы всегда сильно отличались от концертных. Там действовало четкое правило: побывал на концерте – купи пластинку, а купил пластинку – сходи на концерт. Иначе впечатление будет неполным. На выступлении в «Киваче» песни из альбома прозвучали без сопровождения духовых инструментов, не утратив при этом своего обаяния и мелодичности. А уж коли песни новые, значит, и свежий альбом не за горами. Музыканты над ним работали, начиная с осени 2003 года. И сами шутили над этим – старые диски раскупили, нужно новых записать.

«Он гораздо лучше по качеству записан, - рассказали Никита Власов и Андрей Петеляев о новом альбоме. – Мы специально арендовали студию для этого. Плюс и мы тоже многому научились за прошедшее время. Там будут новые песни. И мы считаем, что он должен получиться лучше, чем все предыдущие альбомы».

Новой пластинкой сразу заинтересовались две московские фирмы. Не исключено, что с выходом альбома будет снят и новый клип на одну из композиций группы.

Таким было 20 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото «Петрозаводск говорит»