18 марта: главные видео, фото и новости дня

– Министр здравоохранения Карелии рассказал, чем страшен коронавирус. Смертность от новой инфекции ниже, чем от гриппа, но последствия более тяжкие, особенно для пожилых.

– Жительница Карелии застала возлюбленного пьяным и ударила его ножом. Сотрудники уголовного розыска Кеми установили подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью.

– Музей-заповедник «Кижи» закрыли на неопределенный срок. Посетителей не пустят на остров Кижи и в выставочные залы музея в Петрозаводске.

– Защита судимых по делу Ипатова полицейских сравнила суд с инквизицией. В суде прошли прения, на которых выступили подсудимые и их адвокаты. Они снова заявили о невиновности сотрудников МВД.

– Мужчину убили во дворе в Петрозаводске, предполагаемый убийца сбежал. Подозреваемого в убийстве в настоящее время разыскивает полиция.