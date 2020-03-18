18 марта 2020, 21:55
Общество

18 марта: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Министр здравоохранения Карелии рассказал, чем страшен коронавирус. Смертность от новой инфекции ниже, чем от гриппа, но последствия более тяжкие, особенно  для пожилых.

Жительница Карелии застала возлюбленного пьяным и ударила его ножом. Сотрудники уголовного розыска Кеми установили подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью.

Музей-заповедник «Кижи» закрыли на неопределенный срок. Посетителей не пустят на остров Кижи и в выставочные залы музея в Петрозаводске.

Защита судимых по делу Ипатова полицейских сравнила суд с инквизицией. В суде прошли прения, на которых выступили подсудимые и их адвокаты. Они снова заявили о невиновности сотрудников МВД.

Мужчину убили во дворе в Петрозаводске, предполагаемый убийца сбежал. Подозреваемого в убийстве в настоящее время разыскивает полиция.

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