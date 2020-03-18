Жительница Карелии застала возлюбленного пьяным и ударила его ножом

В ЦРБ Кемского района был доставлен 39-летний житель Рабочеостровска с ножевым ранением. Медики сообщили об этом в полицию. Стражи порядка выяснили, что произошло, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что ранение мужчина получил в своей квартире. Его сожительница вернулась домой с работы и застала возлюбленного пьяным. Начался скандал, в ходе которого женщина взяла нож и ударила им мужчину в живот. Затем она сама оказала ему первую помощь и вызвала скорую. Медикам злоумышленница сообщила, что ее сожитель сам упал на гвоздь. Но в разговоре с полицией свою вину нападавшая признала.

По факту ЧП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.