Более 176 миллионов потратят в этом году на благоустройство в Карелии

Дворы и общественные территории преобразятся в Карелии в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего планируют благоустроить 124 двора и привести в порядок 72 общественные территории, сообщает пресс-служба правительства. Для этого из федерального и регионального бюджетов выделяют 176,6 миллионов рублей. Полный список дворов, а также адреса парков, скверов, бульваров, площадей опубликован в паблике Минстроя республики.

Объекты для благоустройства выбрали общественные комиссии, в Петрозаводске, Кондопоге, Сегеже и Костомукше прошло рейтинговое голосование. В частности, в этом году хотят благоустроить памятный знак на улице Строительной у детского сада в поселке Мелиоративный. Там хотят обновить фундамент, цветники, посадить кусты, проложить дорожки из брусчатки. На площади Кирова в Медвежьегорске хотят заменить тротуарную плитку, устроить пешеходные дорожки, выполнить озеленение, установить скамейки и урны.

В Пудоже по программе благоустройства приведут в порядок скверы на улицах Карла Маркса и Горького. В селе Видлица на улице Советской обустроят пешеходные дорожки, газон и ограждение.

В Петрозаводске благоустроят Соломенский парк, парк Иван Царевич, Новодревлянский сквер, Приозерный парк, Парк Сулажгорского кирпичного завода, Сквер Кукковский Петух и территорию в районе детских садиков №99, 34 и 100.

Фото: vk.com