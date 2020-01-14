14 января: главные видео, фото и новости дня

— Жительницы Карелии делятся историями любви с заключенными. Для женщин, ждущих мужчин из тюрьмы, даже придумали название – «ждули». Рассказываем об их непростых судьбах.

— Пенсионер без водительских прав задержан сотрудниками ГИБДД. Мужчине, севшему за руль без необходимых документов, придется оплатить внушительный штраф.

— Региональный фонд защиты прав дольщиков создан в Карелии. В настоящее время в Петрозаводске есть пять объектов, при строительстве которых граждане пострадали от недобросовестных застройщиков.

— Заслуженный тренер России по биатлону скончался в Петрозаводске. Сергей Богданов ушел из жизни в 71 год.

— Экс-чиновница мэрии Петрозаводска нашла новое место работы. Анна Лесонен будет заниматься продвижением бренда музея-заповедника «Кижи».

— В Карелии собирают деньги на икону для часовни в Войнице. Старый образ в храме был выполнен на бумаге и пришел в негодность, а на новую икону требуется собрать 50 тысяч рублей.

— Два рыбака провалились под лед в Ладожском озере: один из них погиб. Спасатели, выехавшие на место трагедии, выяснили, что трагедия разыгралась в 10 метрах от берега в заливе Меклахти.

— Пенсионеры не верят заявлениям министра соцзащиты Карелии. Ольга Соколова отчиталась в Заксобрании РК о выплатах компенсаций за ЖКУ ветеранам труда республики за ноябрь и декабрь 2019 года.