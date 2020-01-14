Пенсионеры не верят заявлениям министра соцзащиты Карелии

Сегодня на заседании комитета Законодательного собрания Карелии по здравоохранению и социальной политики министр соцзащиты Ольга Соколова рассказала как обстоят дела с выплатой компенсации расходов на оплату ЖКХ, сообщает наш журналист из малого зала заседаний Заксобрания РК.

Напомним, в ноябре-декабре 2019 года в Карелии сложилась критическая ситуация с выплатами компенсации по ЖКУ. Льготники на протяжении нескольких месяцев не могли ее получить в полном объеме из-за сбоев в работе органов соцзащиты. Подробнее об этом читайте в нашем материале «Льготники Карелии второй месяц недополучают компенсацию за ЖКУ». По словам Соколовой, сбои произошли из-за того, что организации не передали всех сведений о потребленных коммунальных услугах. В результате пришлось выделять дополнительные средства центру социальной работы, чтобы обеспечить своевременную передачу данных.

Ольга Соколова отчиталась, что все граждане в декабре 2019 года получили недостающие деньги. По ее словам, в декабре компенсацию выплатили два раза 5 декабря и 24 декабря. Министр сообщила, что таким образом был сделан перерасчет и выплачен аванс за январь 2020 года. Всего перерасчет получили 199 887 льготников на общую сумму 288,4 миллиона рублей.

«Я допускаю ситуацию, что по отдельным гражданам возможны недоначисления»,

– сказала Соколова.

В целом, считает министр, ситуацию удалось разрешить.

Петрозаводчанка Лилия Перышкина опровергла благополучно картину, которую обрисовала Соколова. По ее словам, многие недополучили компенсацию, в частности, ни она, ни ее муж. Министр пообещала, что персонально разберется в этой ситуации.

Перышкина повторила то, о чем постоянно говорят льготники, которым второй год подряд треплют нервы с выплатами компенсации.

«Если у вас база не готова, сведения не получены, не нужно было переходить на новые взаимоотношения с поставщиками», – уверена петрозаводчанка.