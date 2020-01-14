Два рыбака провалились под лед в Ладожском озере: один из них погиб

Очередная трагедия разыгралась на Ладоге: в минувшую пятницу, 10 января, два рыбака провалились под лед. Одному из них выбраться на поверхность живым уже не удалось. О произошедшем сообщается в группе Ладожского поисково-спасательного отряда.

«10.01.2020 г. в 13 ч. 15 мин. поступил телефонный звонок от дежурного полиции г. Лахденпохья о том, что в заливе Меклахти Ладожского озера провалились под лед гр. Х., житель нашего города и гр. Р., житель города Сортавала. По данному факту в 14 ч. 00м сотрудниками Лахденпохского инспекторского участка был осуществлен выезд на место происшествия. О случившемся был поставлен в известность руководитель Сортавальского поисково - спасательного отряда. В ходе работы установлено: провал под лед произошёл на расстоянии около 10 метров от берега, при толщине льда 3-4 см. Место провала находится в северной части залива Меклахти Ладожского озера. Гр. Р. после случившегося, самостоятельно выбрался на берег, а гр. Х. после непродолжительной попытки выбраться на лёд не смог. Со слов гражданина Р. он пытался оказать помощь. Для выяснения обстановки, уточнения места провала, а также обеспечения безопасной работы Сортавальского спасательного отряда, сотрудниками ГИМС был проведён мониторинг ледовой обстановки на внутреннем озере Кортеланъярви и в заливе Меклахти Ладожского озера. Толщина льда составила на внутреннем озере 15-18 см, в заливе Меклахти - от 10см и до начала открытой воды. В 15 ч. 30 мин. наша работа была закончена. К этому времени на берегу готовился к работам по подъёму спасательный отряд. В 15 ч. 35 мин., получив имеющуюся информацию от ГИМС, они убыли на место происшествия. Хочется отметить оперативность Сортавальского отряда. Благодаря короткому сроку прибытия и слаженным действиям сотрудников ПСО, тело удалось поднять в короткий срок»,

- сообщается в сводке.

Ставрший госинспектор Лахденпохского инспекторского участка Госинспекции по маломерным судам Ю. Истранин обратился к карельским рыбакам. Сотрудник ГИМС напомнил любителям зимней ловли о том, что не стоит рисковать жизнью, выходя на слабый лед.

Ранее спасатели нашли тело человека во время мониторинга ледовой остановки в акватории Ладоги. По словам сотрудников поисково-спасательного отряда, на озере практически нет льда, в местах, где наблюдаются небольшие прибрежные ледяные образования, - размывы и проталины.