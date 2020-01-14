Ушла из жизни карельская журналистка

Завтра, 15 января, кемляне попрощаются с бессменным автором газеты «Советское Беломорье» Галиной Нармания. Церемония состоится в 13 часов на городском кладбище Кеми. Заместитель редактора издания скончалась в минувший четверг на 74-м году жизни.

«Галина Борисовна была для нас добрым другом, мудрым наставником, доброжелательным критиком.Эта потеря для нашей редакции невосполнима. Мы всегда будем помнить её как добросердечного человека, опытного, тонко чувствующего слово журналиста»,

- рассказали коллеги Галины Нармания в группе «Новости Кемской волости».

Сослуживцы покойной добавили, что 30 лет Галина Борисовна посвятила работе в газете «Советское Беломорье» 30 лет. Начинала с корреспондента-радиоорганизатора, затем работала ответственным секретарем, заместителем редактора. По воспоминаниям коллег, Галина Нармания много лет вела в газете тему «Стройки района», писала тёплые зарисовки о земляках, готовила острые критические публикации о городской жизни.

Фото: «Новости Кемской волости»