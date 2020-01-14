Школьники смогут записаться на бесплатные курсы через приложение

Юные петрозаводчане смогут разнообразить свое свободное время, став слушателями бесплатных курсов в Детско-юношеском центре. Педагоги организации предлагают школьникам получить новые знания и опыт, выбрав любую из 18 предложенных к изучению дисциплин.

«На этой неделе в Детско-юношеском центре Петрозаводска начинаются занятия второго потока программы «Кругозорро». Ученикам 8-11 классов школ города предлагаются 18 бесплатных курсов на любой вкус: «Добровольцы первой помощи», «Self management», «Экологика», «Фотография для начинающих», «Курс выразительной речи», «Сам себе психолог», «Особый волонтёр», «Основы иллюстрации», «Графический дизайн на компьютере», «Экстремальная среда», «Дизайн одежды», «В кадре и за кадром», «Техника отдыха и релаксации», «Шрифты и каллиграфия», а также четыре «Знакомства с профессией»: «Видеомонтажёр», «Радиодиджей», «Журналист» и «Математик»»,

- рассказали в пресс-службе мэрии.

В администрации уточнили, что для удобства регистрации программа «Кругозорро» запустила собственное мобильное приложение для пользователей Android-устройств, посредством которого старшеклассники смогут записаться на курсы.