ГИБДД оштрафует маршрутчика, грубо нарушившего ПДД в Петрозаводске

5 января в 17:19 водитель маршрутного автобуса на проспекте Ленина допустил грубое нарушение правил дорожного движения. Момент нарушения попал в объектив камеры компании «Ситилинк».

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили личность водителя и привлекли его к административной ответственности, сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях: по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ - за выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения; по ч. 3 ст. 12.12. КоАП РФ - за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора.