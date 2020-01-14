«Экомобиль» соберет ртутьсодержащие отходы у петрозаводчан

16 января жители Петрозаводска смогут сдать накопившиеся отходы в утилизацию. В этот четверг эковолонтеры примут у горожан вышедшие из строя градусники.

«От одного человека принимают не более пяти предметов: ламп и градусников. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией»,

- напомнили петрозаводчанам в мэрии.

Предметы необходимо упаковать (в бумагу, картон или ткань), чтобы они не разбились в машине, после чего можно выбрать удобное время и точку на маршруте движения. Сбором и вывозом ртутьсодержащих предметов по договору с Администрацией города занимается ООО «Экологическое предприятие «Меркурий».

Важно утилизировать отработавшие срок лампы и термометры правильно. Ртутьсодержащие отходы – это вещества первого, наивысшего, класса опасности, которые категорически нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.