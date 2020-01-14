Подрядчик начал устранять деформации на дорогах Петрозаводска

Компания «ТехРент» приступила к устранению деформаций на дорогах Петрозаводска. Сегодня подрядчик начал работы на Лесном проспекте (автодорога Кукковка-Древлянка). Для устранения деформаций используется холодная асфальтобетонная смесь. Технология позволяет работать в существующих погодных условиях, отметили в мэрии города.

В перечень первоочередных объектов, помимо Лесного проспекта, вошли Вознесенское и Соломенское шоссе, улицы Правды, Гвардейская, Лыжная и Муезерская.

В связи с ремонтными работами на путепроводе между Кукковкой и Древлянкой могут возникать трудности при движении транспорта на этом участке. Администрация города просит водителей быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.