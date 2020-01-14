Скандальная экс-чиновница мэрии Петрозаводска нашла новое место работы

Экс-начальница горуправления культуры Анна Лесонен устроилась на новое место работы. Теперь она является сотрудницей музея-заповедника «Кижи». Как рассказала директор музея Елена Богданова корреспонденту «Петрозаводск говорит», в сферу деятельности бывшей чиновницы мэрии входит продвижение бренда карельской достопримечательности.

На вопрос, не повлияет ли на туристическую привлекательность острова скандал с нашумевшим высказыванием Лесонен, Елена Богданова отреагировала однозначно. Директор музея назвала пост Анны в социальной сети всего лишь проявлением эмоций и охарактеризовала Лесонен как настоящего профессионала своего дела. Елена Богданова высоко оценила квалификацию и опыт экс-сотрудницы мэрии, добавив, что коллектив музея очень рад, что теперь Анна работает именно у них.

Напомним, Анна Лесонен возглавляла управление культуры с лета 2018 года. В ноябре 2019 года она опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором назвала некоторых жителей Петрозаводска, не отличающихся любовью к чистоте, мразями. Лесонен возмутила куча мусора у контейнера на пересечении улиц Чапаева и Ватутина. Позднее увольнение чиновницы прокомментировала сити-менеджер Ирина Мирошник, решившая расстаться с оскандалившейся чиновницей из-за ее оскорбительного поста в соцсети.

Не остался в стороне и Илья Варламов: популярный блогер поддержал Анну Лесонен. Сама же Анна считает, что вела себя как нормальный горожанин. Чиновница назвала себя патриотом.

В конце минувшего года Лесонен покинула свой пост начальника управления культуры. С 24 декабря руководителем управления культуры стала Марина Коновалова.