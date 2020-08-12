Жена министра культуры Анна Лесонен сменила очередное место работы

Бывший руководитель управления культуры мэрии Петрозаводска и теперь уже бывший сотрудник музея «Кижи» Анна Лесонен с 4 августа стала начальником управления организации концертной деятельности ансамбля «Кантеле». Информацию об этом нам подтвердили в ансамбле.

Анна Лесонен должна организовывать концерты, которых, правда пока нет, не считая предстоящего онлайн-фестиваля Легенды "Кантеле". Возможно, какие-то живые концерты пройдут в сентябре, но не факт. сообщили порталу в ансамбле.

Напомним, скандал с участием жены министра культуры, работавшей в должности руководителя управления культуры в администрации Петрозаводска, разгорелся в конце прошлого года. Анна Лесонен в соцсетях разместила пост, где назвала горожан «мразями».

Ирина Мирошник уволила ее, сообщив, что это не первый случай недопустимого поведения. К тому момент Анна Лесонен работала в должности чуть более года.

Уже в январе 2020 года Анна Лесонен устроилась на работу в музей «Кижи», чтобы заниматься продвижением бренда музея. Директор "Кижей" Елена Богданова заявила нашему порталу, что скандальный шлейф бывшей чиновницы ее не пугает, пост Анны назвала лишь проявлением ее эмоций и очень радовалась тому, что в музей приходит такой профессионал.

Спустя полгода однако Анна Лесонен покинула музей «Кижи» и теперь будет трудиться на поприще танцевальной культуры Карелии.